Нефритовая черепаха. Сезон 1
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Нефритовая черепаха
1-й сезон

Нефритовая черепаха (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

8.62020, Нефритовая черепаха. Сезон 1 4 серии
Детектив18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Старая леди принесла в антикварный салон семейный артефакт — нефритовую черепашку, которая, по её мнению, приносила защиту от зла. На следующий день бывший опер Илья Смолин находит эту черепашку в своём кармане. Вспоминая, как она могла туда попасть, он выходит на след Юры Копылова, карманника, с которым столкнулся в полицейском участке накануне. Оказывается, что Копылов подбросил черепашку Илье и вскоре после этого загадочно умер.

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Страна
Россия
Жанр
Детектив

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Нефритовая черепаха»