Назад в СССР (сериал, 2022) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Документальный фильм об ушедшем в прошлое Советском Союзе. Герои – известные в стране люди – вспоминают, как обстояло с дружбой народов в жизни советских граждан, рассказывают о службе в армии, о друзьях однополчанах, армейских буднях, возвращении домой и о том, как же выживали в СССР люди в эпоху всеобщего дефицита.



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