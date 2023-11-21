Назад в СССР (сериал, 2022) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Документальный фильм об ушедшем в прошлое Советском Союзе. Герои – известные в стране люди – вспоминают, как обстояло с дружбой народов в жизни советских граждан, рассказывают о службе в армии, о друзьях однополчанах, армейских буднях, возвращении домой и о том, как же выживали в СССР люди в эпоху всеобщего дефицита.

