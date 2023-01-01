Назад в СССР
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Назад в СССР

Назад в СССР (сериал, 2020) смотреть онлайн

8.92020, Назад в СССР 1 сезон
Документальные18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Документальный фильм об ушедшем в прошлое Советском Союзе. Герои – известные в стране люди – вспоминают, как обстояло с дружбой народов в жизни советских граждан, рассказывают о службе в армии, о друзьях однополчанах, армейских буднях, возвращении домой и о том, как же выживали в СССР люди в эпоху всеобщего дефицита.

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