Назад в СССР (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Назад в СССР
Назад в СССР (сериал, 2022) сезон 1 серия 6
2022, Пьянству - бой!
Документальный
О сериале
Документальный фильм об ушедшем в прошлое Советском Союзе. Герои – известные в стране люди – вспоминают, как обстояло с дружбой народов в жизни советских граждан, рассказывают о службе в армии, о друзьях однополчанах, армейских буднях, возвращении домой и о том, как же выживали в СССР люди в эпоху всеобщего дефицита.