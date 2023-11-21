Пьянству - бой!
Wink
Сериалы
Назад в СССР
1-й сезон
Пьянству - бой!

Назад в СССР (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

8.92022, Пьянству - бой!
Документальный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Документальный фильм об ушедшем в прошлое Советском Союзе. Герои – известные в стране люди – вспоминают, как обстояло с дружбой народов в жизни советских граждан, рассказывают о службе в армии, о друзьях однополчанах, армейских буднях, возвращении домой и о том, как же выживали в СССР люди в эпоху всеобщего дефицита.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг