Найди меня (сериал, 2022) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Атмосферный детектив из Греции в лучших традициях криминальных историй о мрачных тайнах уютных городков. Молодая художница Николь, которая специализируется на резьбе по дереву, приезжает в родной город почтить память умершего отца. Она узнает, что ее младшая сестра пропала, и пытается разобраться в таинственном исчезновении, все глубже погружаясь в местные интриги. Тем временем полицейская Деспина Лукиди обнаруживает тело убитой женщины с вырезанными глазами и начинает расследование. Как это связано с историей Николь и кто стоит за загадочными и жуткими происшествиями? Смотрите сериал «Найди меня» (2023) на Wink и узнаете!



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