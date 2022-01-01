Найди меня. Сезон 1. Серия 7
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Найди меня
1-й сезон
7-я серия
7.32022, Sose me
Триллеры, Драмы18+
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Найди меня (сериал, 2022) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Атмосферный детектив из Греции в лучших традициях криминальных историй о мрачных тайнах уютных городков. Молодая художница Николь, которая специализируется на резьбе по дереву, приезжает в родной город почтить память умершего отца. Она узнает, что ее младшая сестра пропала, и пытается разобраться в таинственном исчезновении, все глубже погружаясь в местные интриги. Тем временем полицейская Деспина Лукиди обнаруживает тело убитой женщины с вырезанными глазами и начинает расследование. Как это связано с историей Николь и кто стоит за загадочными и жуткими происшествиями? Смотрите сериал «Найди меня» (2023) на Wink и узнаете!

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Рейтинг

6.3 КиноПоиск
7.2 IMDb