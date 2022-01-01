WinkСериалыНайди меня1-й сезон6-я серия
7.32022, Sose me
Триллеры, Драмы18+
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Найди меня (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
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Сюжет
Атмосферный детектив из Греции в лучших традициях криминальных историй о мрачных тайнах уютных городков. Молодая художница Николь, которая специализируется на резьбе по дереву, приезжает в родной город почтить память умершего отца. Она узнает, что ее младшая сестра пропала, и пытается разобраться в таинственном исчезновении, все глубже погружаясь в местные интриги. Тем временем полицейская Деспина Лукиди обнаруживает тело убитой женщины с вырезанными глазами и начинает расследование. Как это связано с историей Николь и кто стоит за загадочными и жуткими происшествиями? Смотрите сериал «Найди меня» (2023) на Wink и узнаете!
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Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ПАРежиссёр
Пьеррос
Андракакос
- ДСАктриса
Даная
Скиади
- ЭМАктриса
Элена
Мавриду
- ВААктриса
Вангелия
Адреадаки
- ИААктриса
Иоанна
Асимакопулу
- НЙАктёр
Никос
Йоргакис
- МЙАктриса
Мария
Йоргиаду
- СКАктриса
Сирмо
Кеке
- АМАктриса
Анна
Маша
- ЭЛАктёр
Эктор
Лиатсос
- ЛБАктриса
Лила
Баклеси
- ПАСценарист
Пьеррос
Андракакос
- ВНСценарист
Вагелис
Нассис
- ВКОператор
Василис
Касвикис
- СМКомпозитор
Ставрос
Марконис