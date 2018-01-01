Наушники. Сезон 1. Серия 9
Wink
Сериалы
Наушники
1-й сезон
9-я серия

Наушники (сериал, 2018) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

2018, Наушники. Сезон 1. Серия 9
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Участники шоу «Наушники» — застенчивые и неуверенные в себе парни. На шоу они обретают опытных наставников в лице Игоря Чехова и Дмитрия Енина, которые помогут парням завоевать девушек их мечты!

Как? Во-первых, приведут в порядок их внешний вид. А во-вторых, устроят им инструктаж по тому, как нужно вести себя с противоположным полом.

Игорь Чехов и Дмитрий Енин спасут любую, даже самую неловкую ситуацию и постараются сделать так, чтобы у свидания было продолжение!

Кстати, наставники будут соревноваться между собой: давать участникам невыполнимые (на первый взгляд) задания и пытаться вместе их выполнить. Задания заставят краснеть всех.

Сериал Наушники 1 сезон 9 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг