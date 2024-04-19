Наушники. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Наушники
1-й сезон
4-я серия

Наушники (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

2018, Наушники. Сезон 1. Серия 4
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Участники шоу «Наушники» — застенчивые и неуверенные в себе парни. На шоу они обретают опытных наставников в лице Игоря Чехова и Дмитрия Енина, которые помогут парням завоевать девушек их мечты!

Как? Во-первых, приведут в порядок их внешний вид. А во-вторых, устроят им инструктаж по тому, как нужно вести себя с противоположным полом.

Игорь Чехов и Дмитрий Енин спасут любую, даже самую неловкую ситуацию и постараются сделать так, чтобы у свидания было продолжение!

Кстати, наставники будут соревноваться между собой: давать участникам невыполнимые (на первый взгляд) задания и пытаться вместе их выполнить. Задания заставят краснеть всех.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг