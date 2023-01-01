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Наушники (сериал, 2018) смотреть онлайн бесплатно

2018, Наушники 1 сезон
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Участники шоу «Наушники» — застенчивые и неуверенные в себе парни. На шоу они обретают опытных наставников в лице Игоря Чехова и Дмитрия Енина, которые помогут парням завоевать девушек их мечты!

Как? Во-первых, приведут в порядок их внешний вид. А во-вторых, устроят им инструктаж по тому, как нужно вести себя с противоположным полом.

Игорь Чехов и Дмитрий Енин спасут любую, даже самую неловкую ситуацию и постараются сделать так, чтобы у свидания было продолжение!

Кстати, наставники будут соревноваться между собой: давать участникам невыполнимые (на первый взгляд) задания и пытаться вместе их выполнить. Задания заставят краснеть всех.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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