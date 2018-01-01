Наушники (сериал, 2018) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Участники шоу «Наушники» — застенчивые и неуверенные в себе парни. На шоу они обретают опытных наставников в лице Игоря Чехова и Дмитрия Енина, которые помогут парням завоевать девушек их мечты!
Как? Во-первых, приведут в порядок их внешний вид. А во-вторых, устроят им инструктаж по тому, как нужно вести себя с противоположным полом.
Игорь Чехов и Дмитрий Енин спасут любую, даже самую неловкую ситуацию и постараются сделать так, чтобы у свидания было продолжение!
Кстати, наставники будут соревноваться между собой: давать участникам невыполнимые (на первый взгляд) задания и пытаться вместе их выполнить. Задания заставят краснеть всех.
Сериал Наушники 1 сезон 20 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.