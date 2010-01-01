Настоящая кровь. Сезон 3. Серия 8
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Настоящая кровь
3-й сезон
8-я серия

Настоящая кровь (сериал, 2010) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

8.72010, True Blood
Триллеры, Драмы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

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Сюжет

После исчезновения Билла Сьюки отправляется за помощью к Эрику в надежде найти возлюбленного, однако у вампира-викинга свои проблемы — Королева и Магистр появляются в его клубе, встревоженные увеличением продаж вампирской крови людям. Тара пытается справиться со смертью Эггза и хочет изменить свою жизнь.

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