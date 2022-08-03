WinkСериалыНастоящая кровь3-й сезон12-я серия
8.72010, True Blood
Триллер, Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Настоящая кровь (сериал, 2010) сезон 3 серия 12 смотреть онлайн
- 18+50 мин
Настоящая кровь
Сезон 3 Серия 1
- 18+54 мин
Настоящая кровь
Сезон 3 Серия 2
- 18+57 мин
Настоящая кровь
Сезон 3 Серия 3
- 18+53 мин
Настоящая кровь
Сезон 3 Серия 4
- 18+54 мин
Настоящая кровь
Сезон 3 Серия 5
- 18+56 мин
Настоящая кровь
Сезон 3 Серия 6
- 18+46 мин
Настоящая кровь
Сезон 3 Серия 7
- 18+55 мин
Настоящая кровь
Сезон 3 Серия 8
- 18+57 мин
Настоящая кровь
Сезон 3 Серия 9
- 18+54 мин
Настоящая кровь
Сезон 3 Серия 10
- 18+49 мин
Настоящая кровь
Сезон 3 Серия 11
- 18+53 мин
Настоящая кровь
Сезон 3 Серия 12
О сериале
После исчезновения Билла Сьюки отправляется за помощью к Эрику в надежде найти возлюбленного, однако у вампира-викинга свои проблемы — Королева и Магистр появляются в его клубе, встревоженные увеличением продаж вампирской крови людям. Тара пытается справиться со смертью Эггза и хочет изменить свою жизнь.