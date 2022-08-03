Настоящая кровь (сериал, 2010) сезон 3 серия 12 смотреть онлайн

Настоящая кровь. Сезон 3. Серия 12
Настоящая кровь
3-й сезон
12-я серия
8.72010, True Blood
Триллер, Драма18+
После исчезновения Билла Сьюки отправляется за помощью к Эрику в надежде найти возлюбленного, однако у вампира-викинга свои проблемы — Королева и Магистр появляются в его клубе, встревоженные увеличением продаж вампирской крови людям. Тара пытается справиться со смертью Эггза и хочет изменить свою жизнь.

США
Мистика, Драма, Мелодрама, Фэнтези, Детектив, Триллер
SD
52 мин / 00:52

