Настоящая кровь (сериал, 2010) сезон 3 серия 12 смотреть онлайн

После исчезновения Билла Сьюки отправляется за помощью к Эрику в надежде найти возлюбленного, однако у вампира-викинга свои проблемы — Королева и Магистр появляются в его клубе, встревоженные увеличением продаж вампирской крови людям. Тара пытается справиться со смертью Эггза и хочет изменить свою жизнь.

