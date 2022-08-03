Нарко. Сезон 3. Серия 7
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Нарко (сериал, 2017) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

2017, Narcos
Криминал, Драма18+

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О сериале

После смерти Пабло Эскобара колумбийский наркобизнес полностью переходит в руки картеля Кали. Верхушку организации составляют четверо мужчин. Чтобы поймать их, агенты УБН задействуют наводчиков из представителей Кали, задержанных в Майами. К чему это приведет?

Страна
США, Колумбия
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Нарко»