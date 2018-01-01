Wink
Сериалы
Нарко
3-й сезон

Нарко (сериал, 2017) сезон 3 смотреть онлайн

2017, Narcos 10 серий
Криминал, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

После смерти Пабло Эскобара колумбийский наркобизнес полностью переходит в руки картеля Кали. Верхушку организации составляют четверо мужчин. Чтобы поймать их, агенты УБН задействуют наводчиков из представителей Кали, задержанных в Майами. К чему это приведет?

Страна
США, Колумбия
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Нарко»