Нарко (сериал, 2017) сезон 3 смотреть онлайн

После смерти Пабло Эскобара колумбийский наркобизнес полностью переходит в руки картеля Кали. Верхушку организации составляют четверо мужчин. Чтобы поймать их, агенты УБН задействуют наводчиков из представителей Кали, задержанных в Майами. К чему это приведет?

