Напарницы: Астрид и Рафаэлла. Сезон 4. Серия 8
Wink
Сериалы
Напарницы: Астрид и Рафаэлла
4-й сезон
8-я серия
9.32019, Astrid et Raphaëlle
Детектив, Триллер18+
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Напарницы: Астрид и Рафаэлла (сериал, 2019) сезон 4 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Капитан полиции Рафаэлла Косте обращается за помощью в архив, где знакомится с Астрид. Эта девушка обладает феноменальной памятью, в отличие от Рафаэллы, которая привыкла доверять интуиции. Они становятся напарницами и расследуют самые загадочные преступления.

Страна
Бельгия, Франция, Швейцария
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Напарницы: Астрид и Рафаэлла»