Наблюдатель. Сезон 1. Серия 8
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8-я серия

Наблюдатель (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

8.82019, Watchyeo
Триллеры, Драмы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Жизни главных героев детективной дорамы До Чи Гванга, Ким Янг Куна и Хан Тэ Джу были разрушены после трагического происшествия. С тех пор Чи Гван, первоклассный вдумчивый и умный детектив, изучив ряд дел, осознал важность работы по борьбе с коррупцией. Он возглавляет группу по расследованию внутренних дел полиции и берётся за происшествие, которое повлияло на его жизнь. К его команде присоединяется Янг Кун, полицейский мобильной патрульной службы, и Тэ Джу, известная женщина-юрист, которая в прошлом была прокурором, но из-за одного дела чуть не отправилась на тот свет. Они пытаются выяснить правду о виновнике, стоящем за тем трагическим случаем.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.8 IMDb