WinkСериалыНаблюдатель1-й сезон14-я серия
Наблюдатель (сериал, 2019) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн
8.92019, Watchyeo
Триллер, Криминал18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Сезоны и серии
- 18+67 мин
Наблюдатель
Сезон 1 Серия 1
- 18+67 мин
Наблюдатель
Сезон 1 Серия 2
- 18+62 мин
Наблюдатель
Сезон 1 Серия 3
- 18+61 мин
Наблюдатель
Сезон 1 Серия 4
- 18+65 мин
Наблюдатель
Сезон 1 Серия 5
- 18+70 мин
Наблюдатель
Сезон 1 Серия 6
- 18+64 мин
Наблюдатель
Сезон 1 Серия 7
- 18+69 мин
Наблюдатель
Сезон 1 Серия 8
- 18+67 мин
Наблюдатель
Сезон 1 Серия 9
- 18+64 мин
Наблюдатель
Сезон 1 Серия 10
- 18+63 мин
Наблюдатель
Сезон 1 Серия 11
- 18+65 мин
Наблюдатель
Сезон 1 Серия 12
- 18+63 мин
Наблюдатель
Сезон 1 Серия 13
- 18+60 мин
Наблюдатель
Сезон 1 Серия 14
- 18+71 мин
Наблюдатель
Сезон 1 Серия 15
- 18+72 мин
Наблюдатель
Сезон 1 Серия 16
О сериале
Жизни главных героев детективной дорамы До Чи Гванга, Ким Янг Куна и Хан Тэ Джу были разрушены после трагического происшествия. С тех пор Чи Гван, первоклассный вдумчивый и умный детектив, изучив ряд дел, осознал важность работы по борьбе с коррупцией. Он возглавляет группу по расследованию внутренних дел полиции и берётся за происшествие, которое повлияло на его жизнь. К его команде присоединяется Янг Кун, полицейский мобильной патрульной службы, и Тэ Джу, известная женщина-юрист, которая в прошлом была прокурором, но из-за одного дела чуть не отправилась на тот свет. Они пытаются выяснить правду о виновнике, стоящем за тем трагическим случаем.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКриминал, Детектив, Триллер
Время59 мин / 00:59
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb