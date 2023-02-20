WinkСериалыНаблюдатель1-й сезон
Наблюдатель (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
8.92019, Watchyeo 16 серий
Триллер, Драма16+
- 16+67 мин
Наблюдатель
Сезон 1 Серия 1
- 16+67 мин
Наблюдатель
Сезон 1 Серия 2
- 16+62 мин
Наблюдатель
Сезон 1 Серия 3
- 16+61 мин
Наблюдатель
Сезон 1 Серия 4
- 16+65 мин
Наблюдатель
Сезон 1 Серия 5
- 16+70 мин
Наблюдатель
Сезон 1 Серия 6
- 16+64 мин
Наблюдатель
Сезон 1 Серия 7
- 16+69 мин
Наблюдатель
Сезон 1 Серия 8
- 16+67 мин
Наблюдатель
Сезон 1 Серия 9
- 16+64 мин
Наблюдатель
Сезон 1 Серия 10
- 16+63 мин
Наблюдатель
Сезон 1 Серия 11
- 16+65 мин
Наблюдатель
Сезон 1 Серия 12
- 16+63 мин
Наблюдатель
Сезон 1 Серия 13
- 16+60 мин
Наблюдатель
Сезон 1 Серия 14
- 16+71 мин
Наблюдатель
Сезон 1 Серия 15
- 16+72 мин
Наблюдатель
Сезон 1 Серия 16
Жизни главных героев детективной дорамы До Чи Гванга, Ким Янг Куна и Хан Тэ Джу были разрушены после трагического происшествия. С тех пор Чи Гван, первоклассный вдумчивый и умный детектив, изучив ряд дел, осознал важность работы по борьбе с коррупцией. Он возглавляет группу по расследованию внутренних дел полиции и берётся за происшествие, которое повлияло на его жизнь. К его команде присоединяется Янг Кун, полицейский мобильной патрульной службы, и Тэ Джу, известная женщина-юрист, которая в прошлом была прокурором, но из-за одного дела чуть не отправилась на тот свет. Они пытаются выяснить правду о виновнике, стоящем за тем трагическим случаем.
СтранаЮжная Корея
ЖанрДрама, Детектив, Триллер
7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb