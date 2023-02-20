Наблюдатель (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Wink
8.92019, Watchyeo 16 серий
Триллер, Драма16+
Жизни главных героев детективной дорамы До Чи Гванга, Ким Янг Куна и Хан Тэ Джу были разрушены после трагического происшествия. С тех пор Чи Гван, первоклассный вдумчивый и умный детектив, изучив ряд дел, осознал важность работы по борьбе с коррупцией. Он возглавляет группу по расследованию внутренних дел полиции и берётся за происшествие, которое повлияло на его жизнь. К его команде присоединяется Янг Кун, полицейский мобильной патрульной службы, и Тэ Джу, известная женщина-юрист, которая в прошлом была прокурором, но из-за одного дела чуть не отправилась на тот свет. Они пытаются выяснить правду о виновнике, стоящем за тем трагическим случаем.

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb