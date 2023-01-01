Наблюдатель (сериал, 2019) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+65 мин
Наблюдатель
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- 16+66 мин
Наблюдатель
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Наблюдатель
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Наблюдатель
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Наблюдатель
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Наблюдатель
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Наблюдатель
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Наблюдатель
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Наблюдатель
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Наблюдатель
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
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Наблюдатель
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+64 мин
Наблюдатель
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
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Наблюдатель
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+69 мин
Наблюдатель
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+72 мин
Наблюдатель
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Сюжет
Жизни главных героев детективной дорамы До Чи Гванга, Ким Янг Куна и Хан Тэ Джу были разрушены после трагического происшествия. С тех пор Чи Гван, первоклассный вдумчивый и умный детектив, изучив ряд дел, осознал важность работы по борьбе с коррупцией. Он возглавляет группу по расследованию внутренних дел полиции и берётся за происшествие, которое повлияло на его жизнь. К его команде присоединяется Янг Кун, полицейский �мобильной патрульной службы, и Тэ Джу, известная женщина-юрист, которая в прошлом была прокурором, но из-за одного дела чуть не отправилась на тот свет. Они пытаются выяснить правду о виновнике, стоящем за тем трагическим случаем.
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