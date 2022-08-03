Мыслить как преступник. Поведение подозреваемого (сериал, 2011) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Wink
Мыслить как преступник. Поведение подозреваемого
1-й сезон
9-я серия

2011, Criminal Minds: Suspect Behavior
Боевик18+

О сериале

Драма об элитной команде агентов подразделения по поведенческому анализу ФБР, которая использует нетрадиционные методы расследования и агрессивную тактику, чтобы ловить самых гнусных преступников Америки.

Страна
США
Жанр
Боевик
Качество
SD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

