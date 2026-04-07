8.12024, Мышеловка. Сезон 1. Серия 3
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Мышеловка (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
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О сериале
В коммерческом банке ЧП: директор найден мёртвым в собственном кабинете. Следователю СК Ирине Меркуловой предстоит распутать клубок старых тайн и выяснить, кто из сотрудников банка совершил это убийство, и что явилось его причиной. При этом её брак под угрозой, потому что она в очередной раз предпочла работу семье. Терпение и любовь её красавца-мужа Германа — на исходе.
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