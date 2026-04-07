Мышеловка (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

В коммерческом банке ЧП: директор найден мёртвым в собственном кабинете. Следователю СК Ирине Меркуловой предстоит распутать клубок старых тайн и выяснить, кто из сотрудников банка совершил это убийство, и что явилось его причиной. При этом её брак под угрозой, потому что она в очередной раз предпочла работу семье. Терпение и любовь её красавца-мужа Германа — на исходе.

