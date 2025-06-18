Самоуверенная красавица Ирина, уходя от ботаника-мужа Сергея к любовнику поэту Игорю, решает «по доброте душевной» пристроить бесквартирного, неприспособленного к быту супруга в хорошие руки — и дарит его соседке, «старой деве» и «белой вороне», учительнице Лиде. Поступок Ирины настолько оскорбляет Сергея и Лиду, что они решают назло изобразить «идеальную пару». Совместный быт и «дружба» против Иры сближают Сергея и Лиду. Девушка понимает, что влюбляется в соседа. И, казалось, есть шанс на личное счастье. Но к этому времени Ирина успевает разочароваться в своём поэте и теперь, несмотря на измену, настроена во что бы то ни стало вернуть «подаренного» мужа.

