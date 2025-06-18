Муж в хорошие руки (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.92023, Муж в хорошие руки. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама18+
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О сериале
Самоуверенная красавица Ирина, уходя от ботаника-мужа Сергея к любовнику поэту Игорю, решает «по доброте душевной» пристроить бесквартирного, неприспособленного к быту супруга в хорошие руки — и дарит его соседке, «старой деве» и «белой вороне», учительнице Лиде. Поступок Ирины настолько оскорбляет Сергея и Лиду, что они решают назло изобразить «идеальную пару». Совместный быт и «дружба» против Иры сближают Сергея и Лиду. Девушка понимает, что влюбляется в соседа. И, казалось, есть шанс на личное счастье. Но к этому времени Ирина успевает разочароваться в своём поэте и теперь, несмотря на измену, настроена во что бы то ни стало вернуть «подаренного» мужа.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
- Режиссёр
Олег
Штром
- Актриса
Наталья
Ноздрина
- МБАктриса
Мария
Буравлева
- ЕРАктриса
Екатерина
Радченко
- ММАктёр
Максим
Мальцев
- СМАктёр
Сергей
Мухин
- АСАктриса
Анастасия
Савосина
- ДБАктёр
Дмитрий
Бедерин
- ЯРСценарист
Яна
Романенко
- ПППродюсер
Папуна
Пипия
- АМПродюсер
Алексей
Моисеев
- Продюсер
Федор
Гончаров
- ДМХудожница
Дарья
Мозгунова
- АМХудожница
Александра
Молоскина
- НВМонтажёр
Николай
Викторов
- Композитор
Анатолий
Зубков
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков
- ГЛКомпозитор
Георгий
Лебедев