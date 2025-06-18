Муж в хорошие руки. Сезон 1. Серия 2
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Муж в хорошие руки (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.92023, Муж в хорошие руки. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама18+

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О сериале

Самоуверенная красавица Ирина, уходя от ботаника-мужа Сергея к любовнику поэту Игорю, решает «по доброте душевной» пристроить бесквартирного, неприспособленного к быту супруга в хорошие руки — и дарит его соседке, «старой деве» и «белой вороне», учительнице Лиде. Поступок Ирины настолько оскорбляет Сергея и Лиду, что они решают назло изобразить «идеальную пару». Совместный быт и «дружба» против Иры сближают Сергея и Лиду. Девушка понимает, что влюбляется в соседа. И, казалось, есть шанс на личное счастье. Но к этому времени Ирина успевает разочароваться в своём поэте и теперь, несмотря на измену, настроена во что бы то ни стало вернуть «подаренного» мужа.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Муж в хорошие руки»