Моя левая половинка. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Моя левая половинка
1-й сезон
7-я серия

Моя левая половинка (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

9.02020, Sol Yanim
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Турецкий сериал о любви юноши и девушки разных социальных статусов, которые притворяются не теми, кем являются на самом деле. Семь лет назад отец Серры обанкротился и ушел из семьи. После этого совершил самоубийство ее брат, а мать начала страдать от серьезных психологических недугов. Теперь они живут в маленьком неприглядном доме, и Серре приходится быть главой семьи, успевать и работать, и учиться. Однажды, особенно хорошо выполнив свои обязанности в отеле, Серра привлекает внимание богатого бизнесмена, который предлагает подвезти ее до университета. Черный лимузин впечатляет ее однокурсников, которые думают, что она из богатой семьи. Самый популярный студент университета, Селим, в отличие от Серры действительно ни в чем не нуждается, но о семейной любви может только мечтать. Его мать умерла, когда он был еще совсем маленьким, а у отца в это время была любовница. Теперь у Селима натянутые отношения и с ним, и с его хитрой мачехой: парень не упускает ни одного шанса разозлить родителя. Жизни Серры и Селима сталкиваются, когда ректор назначает девушку репетиторшей для богатого лоботряса. Хотя молодые люди часто спорят, чем больше они проводят времени друг с другом, тем больше сближаются. Как будут развиваться их отношения дальше, узнаете, когда будете смотреть сериал «Моя левая половинка» (2020) на русском языке онлайн в сервисе Wink.

Страна
Турция
Жанр
Драма
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Моя левая половинка»