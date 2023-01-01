WinkСериалыМоя левая половинкаАктёры и съёмочная группа сериала «Моя левая половинка»
Актёры и съёмочная группа сериала «Моя левая половинка»
Актёры
АктрисаSerra
Озге ЯгызÖzge Yagiz
АктёрSelim
Толга МендиTolga Mendi
АктрисаBiricik Ergün
Джемре БайселCemre Baysel
АктёрBurak
Эмре БейEmre Bey
АктрисаAsena
Дефне СамьелиDefne Samyeli
АктёрIhsan Kutlusay
Джансель ЭльчинCansel Elcin
АктрисаNilgün
Эсра Безен БильгинEsra Bezen Bilgin
АктрисаNil
Дениз БарутDeniz Barut
АктёрOnur
Танер РумелиTaner Rumeli
АктрисаZeynep