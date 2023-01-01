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Моя левая половинка
Актёры и съёмочная группа сериала «Моя левая половинка»

Актёры и съёмочная группа сериала «Моя левая половинка»

Актёры

Озге Ягыз

Озге Ягыз

Özge Yagiz
АктрисаSerra
Толга Менди

Толга Менди

Tolga Mendi
АктёрSelim
Джемре Байсел

Джемре Байсел

Cemre Baysel
АктрисаBiricik Ergün
Эмре Бей

Эмре Бей

Emre Bey
АктёрBurak
Дефне Самьели

Дефне Самьели

Defne Samyeli
АктрисаAsena
Джансель Эльчин

Джансель Эльчин

Cansel Elcin
АктёрIhsan Kutlusay
Эсра Безен Бильгин

Эсра Безен Бильгин

Esra Bezen Bilgin
АктрисаNilgün
Дениз Барут

Дениз Барут

Deniz Barut
АктрисаNil
Танер Румели

Танер Румели

Taner Rumeli
АктёрOnur
Туче Ачыкгёз

Туче Ачыкгёз

Tugçe Açikgöz
АктрисаZeynep

Актёры дубляжа

Татьяна Збруева

Татьяна Збруева

Актриса дубляжа
Василий Зотов

Василий Зотов

Актёр дубляжа
Татьяна Кармалеева

Татьяна Кармалеева

Актриса дубляжа
Александр Ружейников

Александр Ружейников

Актёр дубляжа
Илья Багашвили

Илья Багашвили

Актёр дубляжа

Композиторы

Алп Ениэр

Алп Ениэр

Alp Yenier
Композитор