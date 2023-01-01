Моя левая половинка (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Богатый наследник влюбляется в бедную студентку. Турецкая драма от создателей «Ветреного» и «Светлячка» о любви, ревности и роскошной жизни.



Благополучию Серры приходит конец, когда ее отец становится банкротом и уходит из семьи, брат совершает самоубийство, а мать начинает страдать от алкоголизма. Однако даже в новых тяжелых условиях жизни в проблемном районе девушка не позволяет себе быть слабой и становится студенткой престижного университета. Там она встречает Селима — наследника влиятельного бизнесмена. Ректор просит Серру помочь богатому лоботрясу в учебе, и она соглашается. Первое знакомство выливается в острое противостояние между молодыми людьми, но умная и яркая девушка не выходит из головы Селима.



Хотите узнать, как дальше будут развиваться отношения между двумя студентами из разных слоев общества? Тогда скорее включайте турецкую драму «Моя левая половинка». Сериал 2020 года смотреть на русском языке можно прямо сейчас онлайн на видеосервисе Wink!



Все сезоны сериала Моя левая половинка смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.