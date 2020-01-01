Моя левая половинка (сериал, 2020) сезон 1 серия 37 смотреть онлайн

Турецкий сериал о любви юноши и девушки разных социальных статусов, которые притворяются не теми, кем являются на самом деле. Семь лет назад отец Серры обанкротился и ушел из семьи. После этого совершил самоубийство ее брат, а мать начала страдать от серьезных психологических недугов. Теперь они живут в маленьком неприглядном доме, и Серре приходится быть главой семьи, успевать и работать, и учиться. Однажды, особенно хорошо выполнив свои обязанности в отеле, Серра привлекает внимание богатого бизнесмена, который предлагает подвезти ее до университета. Черный лимузин впечатляет ее однокурсников, которые думают, что она из богатой семьи. Самый популярный студент университета, Селим, в отличие от Серры действительно ни в чем не нуждается, но о семейной любви может только мечтать. Его мать умерла, когда он был еще совсем маленьким, а у отца в это время была любовница. Теперь у Селима натянутые отношения и с ним, и с его хитрой мачехой: парень не упускает ни одного шанса разозлить родителя. Жизни Серры и Селима сталкиваются, когда ректор назначает девушку репетиторшей для богатого лоботряса. Хотя молодые люди часто спорят, чем больше они проводят времени друг с другом, тем больше сближаются. Как будут развиваться их отношения дальше, узнаете, когда будете смотреть сериал «Моя левая половинка» (2020) на русском языке онлайн в сервисе Wink.



