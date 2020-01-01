Моя левая половинка (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
О сериале
Турецкий сериал о любви юноши и девушки разных социальных статусов, которые притворяются не теми, кем являются на самом деле. Семь лет назад отец Серры обанкротился и ушел из семьи. После этого совершил самоубийство ее брат, а мать начала страдать от серьезных психологических недугов. Теперь они живут в маленьком неприглядном доме, и Серре приходится быть главой семьи, успевать и работать, и учиться. Однажды, особенно хорошо выполнив свои обязанности в отеле, Серра привлекает внимание богатого бизнесмена, который предлагает подвезти ее до университета. Черный лимузин впечатляет ее однокурсников, которые думают, что она из богатой семьи. Самый популярный студент университета, Селим, в отличие от Серры действительно ни в чем не нуждается, но о семейной любви может только мечтать. Его мать умерла, когда он был еще совсем маленьким, а у отца в это время была любовница. Теперь у Селима натянутые отношения и с ним, и с его хитрой мачехой: парень не упускает ни одного шанса разозлить родителя. Жизни Серры и Селима сталкиваются, когда ректор назначает девушку репетиторшей для богатого лоботряса. Хотя молодые люди часто спорят, чем больше они проводят времени друг с другом, тем больше сближаются. Как будут развиваться их отношения дальше, узнаете, когда будете смотреть сериал «Моя левая половинка» (2020) на русском языке онлайн в сервисе Wink.
Рейтинг
- ОЯАктриса
Озге
Ягыз
- ТМАктёр
Толга
Менди
- ДБАктриса
Джемре
Байсел
- ЭБАктёр
Эмре
Бей
- ДСАктриса
Дефне
Самьели
- ДЭАктёр
Джансель
Эльчин
- ЭБАктриса
Эсра
Безен Бильгин
- ДБАктриса
Дениз
Барут
- ТРАктёр
Танер
Румели
- ТААктриса
Туче
Ачыкгёз
- ТЗАктриса дубляжа
Татьяна
Збруева
- Актёр дубляжа
Василий
Зотов
- ТКАктриса дубляжа
Татьяна
Кармалеева
- АРАктёр дубляжа
Александр
Ружейников
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Багашвили
- АЕКомпозитор
Алп
Ениэр