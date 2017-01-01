Мой милый странник (сериал, 2017) сезон 1 серия 292 смотреть онлайн

Молодой парень Нарен много времени уделяет духовному совершенствованию и социальным работам. Обеспокоенные родители знакомят его с жизнерадостной девушкой по имени Пуджа. Их встреча становится судьбоносной, молодые люди вскоре женятся. Однако спустя некоторое время Пуджа бросает Нарена.



