Скромная учительница английского Елена живёт в браке с Виктором, который порой агрессивен и относится к жене пренебрежительно. В то время как Виктор перебивается случайными заработками и браконьерством, Елена тащит семью на себе. Всё, о чём она мечтает — это рождение ребёнка, но Виктор хочет жить для себя. В город приезжает индийский бизнесмен Радж Мишра, чтобы начать строительство фармацевтического кластера. Он выбрал это место не просто так — здесь родилась его русская бабушка, для которой он хочет выкупить дом, где она выросла. Елена по просьбе подруги выступает в роли переводчика для бизнесмена и помогает ему отыскать фамильный дом.

