9.22024, Мой любимый раджа. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама18+
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Мой любимый раджа (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
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О сериале
Скромная учительница английского Елена живёт в браке с Виктором, который порой агрессивен и относится к жене пренебрежительно. В то время как Виктор перебивается случайными заработками и браконьерством, Елена тащит семью на себе. Всё, о чём она мечтает — это рождение ребёнка, но Виктор хочет жить для себя. В город приезжает индийский бизнесмен Радж Мишра, чтобы начать строительство фармацевтического кластера. Он выбрал это место не просто так — здесь родилась его русская бабушка, для которой он хочет выкупить дом, где она выросла. Елена по просьбе подруги выступает в роли переводчика для бизнесмена и помогает ему отыскать фамильный дом.
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
- СМРежиссёр
Станислав
Мареев
- ЕТАктёр
Евгений
Тегнеренко
- АШАктёр
Акаша
Шарма
- МФАктриса
Мария
Федорко
- КПАктёр
Константин
Пателицин
- НИАктриса
Наталья
Иванцова
- ГЮСценарист
Галина
Юкелис
- ТГСценарист
Татьяна
Грибцова
- ЮЩПродюсер
Юлия
Щетинина
- МТПродюсер
Марина
Тернавская
- Продюсер
Ирина
Босова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- АМКомпозитор
Александр
Маев
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров