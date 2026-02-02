Мой любимый раджа. Сезон 1. Серия 3
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Сериалы
Мой любимый раджа
1-й сезон
3-я серия
9.22024, Мой любимый раджа. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама18+
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Мой любимый раджа (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Скромная учительница английского Елена живёт в браке с Виктором, который порой агрессивен и относится к жене пренебрежительно. В то время как Виктор перебивается случайными заработками и браконьерством, Елена тащит семью на себе. Всё, о чём она мечтает — это рождение ребёнка, но Виктор хочет жить для себя. В город приезжает индийский бизнесмен Радж Мишра, чтобы начать строительство фармацевтического кластера. Он выбрал это место не просто так — здесь родилась его русская бабушка, для которой он хочет выкупить дом, где она выросла. Елена по просьбе подруги выступает в роли переводчика для бизнесмена и помогает ему отыскать фамильный дом.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
47 мин / 00:47

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