Мошенники (сериал, 2023) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Хитроумные аферисты вытягивают у доверчивых людей деньги, пока полиция пытается найти хоть какие-то улики. Криминальный триллер «Мошенники» — сериал из Казахстана, в основе которого реальные схемы обмана.



В Казахстане орудует команда профессиональных мошенников. В это время в городе появляется Дамир, прилично одетый мужчина с тростью, быстро втирающийся в доверие к людям. Он нанимает таксиста Алихана личным водителем и помогает новым друзьям продавать квартиры и машины по удивительно высоким ценам. Однако всех, кто имел с ним дело, ждет неприятный сюрприз: они попали в имущественную пирамиду и потеряли деньги, автомобили и недвижимость, а кто-то еще и навлек на себя гнев криминальных боссов. Сам Дамир при этом остается неуловим: сделки он оформляет через подставных людей и с легкостью меняет внешность и манеру поведения. Однако даже самые осторожные преступники совершают ошибки.



Погрузиться в мир финансовых афер и больше узнать о принципах работы преступников вы сможете, когда будете смотреть сериал «Мошенники» в онлайн-кинотеатре Wink.

