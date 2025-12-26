Мошенники (сериал, 2023) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн
О сериале
Хитроумные аферисты вытягивают у доверчивых людей деньги, пока полиция пытается найти хоть какие-то улики. Криминальный триллер «Мошенники» — сериал из Казахстана, в основе которого реальные схемы обмана.
В Казахстане орудует команда профессиональных мошенников. В это время в городе появляется Дамир, прилично одетый мужчина с тростью, быстро втирающийся в доверие к людям. Он нанимает таксиста Алихана личным водителем и помогает новым друзьям продавать квартиры и машины по удивительно высоким ценам. Однако всех, кто имел с ним дело, ждет неприятный сюрприз: они попали в имущественную пирамиду и потеряли деньги, автомобили и недвижимость, а кто-то еще и навлек на себя гнев криминальных боссов. Сам Дамир при этом остается неуловим: сделки он оформляет через подставных людей и с легкостью меняет внешность и манеру поведения. Однако даже самые осторожные преступники совершают ошибки.
Погрузиться в мир финансовых афер и больше узнать о принципах работы преступников вы сможете, когда будете смотреть сериал «Мошенники» в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- ОНРежиссёр
Олжас
Нурбай
- РОАктёр
Рустем
Омаров
- ОНАктёр
Олжас
Нурбай
- ФЕАктриса
Фариза
Ескермес
- Актёр
Азамат
Нигманов
- АААктёр
Акылхан
Алмасов
- ЕСАктёр
Ернар
Себетов
- СНАктёр
Самал
Нурбаева
- АПАктёр
Акиф
Петров
- АДАктёр
Акылбек
Досжанов
- РОСценарист
Рустем
Омаров
- ИИСценарист
Ильхан
Исхакбаев
- СНХудожница
Светлана
Нечепуренко
- БАОператор
Багдат
Аргинов
- НОКомпозитор
Назарбек
Оразбеков