Молодое поколение (сериал, 2016) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
9.12016, Cheongchunsidae
Мелодрамы, Комедии16+
- 16+61 мин
Молодое поколение
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+62 мин
Молодое поколение
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+63 мин
Молодое поколение
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+62 мин
Молодое поколение
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+61 мин
Молодое поколение
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+63 мин
Молодое поколение
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+64 мин
Молодое поколение
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+64 мин
Молодое поколение
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+64 мин
Молодое поколение
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+63 мин
Молодое поколение
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+64 мин
Молодое поколение
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+65 мин
Молодое поколение
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
Сюжет
Пять студенток живут в одном доме. Одна страдает от недосыпа, другая полностью помешана на своeм парне, третья любит выпить, четвeртая - красавица, а пятая - скромница.
Сериал Молодое поколение 1 сезон 5 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Мелодрамы
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb