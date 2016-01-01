WinkСериалыМолодое поколение1-й сезон11-я серия
Молодое поколение (сериал, 2016) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
9.12016, Cheongchunsidae
Мелодрама, Комедия16+
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О сериале
Пять студенток живут в одном доме. Одна страдает от недосыпа, другая полностью помешана на своeм парне, третья любит выпить, четвeртая - красавица, а пятая - скромница.
Сериал Молодое поколение 1 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоFull HD
Время63 мин / 01:03
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb