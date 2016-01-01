Молодое поколение. Сезон 1. Серия 12
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Молодое поколение
1-й сезон
12-я серия

Молодое поколение (сериал, 2016) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

9.12016, Cheongchunsidae
Мелодрамы, Комедии16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Пять студенток живут в одном доме. Одна страдает от недосыпа, другая полностью помешана на своeм парне, третья любит выпить, четвeртая - красавица, а пятая - скромница.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb