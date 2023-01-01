Молодое поколение (сериал, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

События комедийной дорамы разворачиваются вокруг пяти корейских студенток, проживающих в одном доме. Юн Джин-мен, помимо учебы, успевает работать, поэтому времени на личную жизнь у нее совсем не остается. У Чон Е-ын на первом месте стоят отношения с парнем. Сон Чжи-вон – любительница как следует повеселиться. Ю Ын-чжэ – хрупкая и ранимая девушка, не знает, как толком себя вести рядом с парнями. Дополняет их компанию популярная красотка Кан И-на. Во втором сезоне к дружным соседкам присоедин�ится новенькая Чо-ын.



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