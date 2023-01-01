Молодое поколение (сериал, 2016) смотреть онлайн бесплатно
9.12016, Cheongchunsidae 2 сезона
Мелодрамы, Комедии16+
- 16+61 мин
Молодое поколение
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+62 мин
Молодое поколение
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+63 мин
Молодое поколение
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+62 мин
Молодое поколение
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+61 мин
Молодое поколение
Сезон 1 Серия 5Бесплат�но
- 16+63 мин
Молодое поколение
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+64 мин
Молодое поколение
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+64 мин
Молодое поколение
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+64 мин
Молодое поколение
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+63 мин
Молодое поколение
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+64 мин
Молодое поколение
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+65 мин
Молодое поколение
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
Сюжет
События комедийной дорамы разворачиваются вокруг пяти корейских студенток, проживающих в одном доме. Юн Джин-мен, помимо учебы, успевает работать, поэтому времени на личную жизнь у нее совсем не остается. У Чон Е-ын на первом месте стоят отношения с парнем. Сон Чжи-вон – любительница как следует повеселиться. Ю Ын-чжэ – хрупкая и ранимая девушка, не знает, как толком себя вести рядом с парнями. Дополняет их компанию популярная красотка Кан И-на. Во втором сезоне к дружным соседкам присоедин�ится новенькая Чо-ын.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыКомедии, Мелодрамы
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb