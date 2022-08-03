Мне двадцать лет (сериал, 1964) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыМне двадцать лет1-й сезон1-я серия
Вернувшись из армии, 20-летний Сергей пускается на поиски себя и своей жизненной цели. Он проводит время с друзьями детства – семьянином Славой и балагуром Николаем, пытаясь понять, кто же он сам. Он знакомится с Аней, дочерью обеспеченных родителей, но быстро понимает, что не принадлежит к компании «золотой молодeжи». Отыщет ли Сергей свой собственный путь и каково быть представителем первого поколения советских людей, которые сомневаются в себе и пытаются проявить индивидуальность?
8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Марлен
Хуциев
- ВПАктёр
Валентин
Попов
- НГАктёр
Николай
Губенко
- Актёр
Станислав
Любшин
- Актриса
Марианна
Вертинская
- ЗЗАктриса
Зинаида
Зиновьева
- ССАктриса
Светлана
Старикова
- Актёр
Лев
Прыгунов
- ТБАктриса
Татьяна
Богданова
- Актриса
Светлана
Светличная
- Актёр
Петр
Щербаков
- Сценарист
Марлен
Хуциев
- ГШСценарист
Геннадий
Шпаликов
- ВФПродюсер
Виктор
Фрейлих
- КРХудожница
К.
Русанова
- НКМонтажёр
Н.
Карлова
- МПОператор
Маргарита
Пилихина
- НСКомпозитор
Николай
Сидельников