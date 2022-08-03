Мне двадцать лет (сериал, 1964) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Мне двадцать лет. Серия 1
1-й сезон
1-я серия

Драма12+

1-й сезон

Вернувшись из армии, 20-летний Сергей пускается на поиски себя и своей жизненной цели. Он проводит время с друзьями детства – семьянином Славой и балагуром Николаем, пытаясь понять, кто же он сам. Он знакомится с Аней, дочерью обеспеченных родителей, но быстро понимает, что не принадлежит к компании «золотой молодeжи». Отыщет ли Сергей свой собственный путь и каково быть представителем первого поколения советских людей, которые сомневаются в себе и пытаются проявить индивидуальность?

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
69 мин / 01:09

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb

