MISS Россия. Сезон 1. Серия 4
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MISS Россия
1-й сезон
4-я серия

MISS Россия (сериал, 2016) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

2016, MISS Россия. Сезон 1. Серия 4
Документальные16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Героиням этого документального проекта дома не сидится. Их манят далекие страны и кружат голову новые возможности. Однажды они решились собрать чемодан и полетели за своей мечтой.

Легкомысленные студентки, целеустремленные карьеристки, одинокие авантюристки и наивные альтруистки. Одни работают волонтерами в лагерях беженцев, другие натирают полы в богатых домах Европы, третьи ищут просветления на берегу Индийского океана, четвертые отвоевали себе место в крупных международных компаниях.

Как живется россиянкам за границей? Получили они то, чего хотели? О чем теперь мечтают? С чем вернутся на родину и вернутся ли вообще?

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Документальные

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