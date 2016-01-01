MISS Россия (сериал, 2016) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Героиням этого документального проекта дома не сидится. Их манят далекие страны и кружат голову новые возможности. Однажды они решились собрать чемодан и полетели за своей мечтой.
Легкомысленные студентки, целеустремленные карьеристки, одинокие авантюристки и наивные альтруистки. Одни работают волонтерами в лагерях беженцев, другие натирают полы в богатых домах Европы, третьи ищут просветления на берегу Индийского океана, четвертые отвоевали себе место в крупных международных компаниях.
Как живется россиянкам за границей? Получили они то, чего хотели? О чем теперь мечтают? С чем вернутся на родину и вернутся ли вообще?
