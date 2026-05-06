Действие разворачивается в мире, где сильна духовная энергия. В центре истории — жизнерадостный толстяк Ван Баоле. После крушения дирижабля группа абитуриентов магической академии оказывается в лесу, кишащем демоническими животными. Им приходится вступить в схватку, и Ван Баоле проявляет смекалку и мужество, чтобы помочь товарищам выжить

