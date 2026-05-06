WinkСериалыМир на ладони1-й сезон12-я серия
8.72022, San cun ren jian
Мультсериалы, Фэнтези18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Мир на ладони (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+20 мин
Мир на ладони
Сезон 1 Серия 1
- 18+21 мин
Мир на ладони
Сезон 1 Серия 2
- 18+19 мин
Мир на ладони
Сезон 1 Серия 3
- 18+19 мин
Мир на ладони
Сезон 1 Серия 4
- 18+18 мин
Мир на ладони
Сезон 1 Серия 5
- 18+18 мин
Мир на ладони
Сезон 1 Серия 6
- 18+18 мин
Мир на ладони
Сезон 1 Серия 7
- 18+20 мин
Мир на ладони
Сезон 1 Серия 8
- 18+19 мин
Мир на ладони
Сезон 1 Серия 9
- 18+18 мин
Мир на ладони
Сезон 1 Серия 10
- 18+20 мин
Мир на ладони
Сезон 1 Серия 11
- 18+19 мин
Мир на ладони
Сезон 1 Серия 12
- 18+18 мин
Мир на ладони
Сезон 1 Серия 13
- 18+18 мин
Мир на ладони
Сезон 1 Серия 14
- 18+18 мин
Мир на ладони
Сезон 1 Серия 15
- 18+20 мин
Мир на ладони
Сезон 1 Серия 16
О сериале
Действие разворачивается в мире, где сильна духовная энергия. В центре истории — жизнерадостный толстяк Ван Баоле. После крушения дирижабля группа абитуриентов магической академии оказывается в лесу, кишащем демоническими животными. Им приходится вступить в схватку, и Ван Баоле проявляет смекалку и мужество, чтобы помочь товарищам выжить