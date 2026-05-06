Мир на ладони. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Мир на ладони
1-й сезон
2-я серия
8.72022, San cun ren jian
Мультсериалы, Фэнтези18+
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Мир на ладони (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Действие разворачивается в мире, где сильна духовная энергия. В центре истории — жизнерадостный толстяк Ван Баоле. После крушения дирижабля группа абитуриентов магической академии оказывается в лесу, кишащем демоническими животными. Им приходится вступить в схватку, и Ван Баоле проявляет смекалку и мужество, чтобы помочь товарищам выжить

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Боевик, Фэнтези, Мультсериалы
Время
20 мин / 00:20

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