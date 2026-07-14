Wink
Сериалы
Мир на ладони
Актёры и съёмочная группа сериала «Мир на ладони»

Актёры и съёмочная группа сериала «Мир на ладони»

Актёры

Сун Мин

Сун Мин

Song Ming
Актёр
Ли Ланьлин

Ли Ланьлин

Li Lanling
Актёр
Линь Фаньин

Линь Фаньин

Lin Fanying
Актёр
Лю Цун

Лю Цун

Liu Cong
Актёр
Лю Минъюэ

Лю Минъюэ

Liu Mingyue
Актёр
Шэнь Няньжу

Шэнь Няньжу

Shen Nianru
Актриса
Тэн Синь

Тэн Синь

Teng Xin
Актёр

Продюсеры

Чэнь Цин

Чэнь Цин

Chen Qing
Продюсер
Ли Ни

Ли Ни

Li Ni
Продюсер
Чжан Шэнъянь

Чжан Шэнъянь

Zhang Shengyan
Продюсер