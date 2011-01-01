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Милые обманщицы (сериал, 2011) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

2011, Pretty Little Liars
Триллеры, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

У обманщиц многое изменилось, с тех пор как Арию, Эмили, Ханну и Спенсер арестовали. Больше нет могучих четырех лучших подруг, обманщицы наступают друг другу на горло, а Эмили решила вообще всех игнорировать. Но что могло бы их так жестоко разделить...?

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Зарубежные, Триллеры

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Милые обманщицы»

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