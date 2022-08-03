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Милые обманщицы
2-й сезон

Милые обманщицы (сериал, 2011) сезон 2 смотреть онлайн

2011, Pretty Little Liars 25 серий
Триллер, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

У обманщиц многое изменилось, с тех пор как Арию, Эмили, Ханну и Спенсер арестовали. Больше нет могучих четырех лучших подруг, обманщицы наступают друг другу на горло, а Эмили решила вообще всех игнорировать. Но что могло бы их так жестоко разделить...?

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама, Детектив, Триллер

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Милые обманщицы»